魯東大學：構建教師職業發展多元化通道

中評社北京1月20日電／據光明網報導，“這激發了我們教學科研、服務社會的熱情，更加堅定我們踐行‘為黨育人、為國育才’的初心使命……”前不久，魯東大學2024年度專業技術崗位評聘工作開始，教育學院教師葛明榮對學校出台的《魯東大學事業發展重點業績評價辦法》及其補充規定竪起大拇指。



“著力構建完善科學有效的人才評價體系，在全校營造公開公正的評價新生態。”魯東大學黨委書記王慶向記者介紹學校實施業績成果評價改革的情況。



以往學校在實施教師業績評價過程中，往往偏重教師完成的課題、發表的論文、出版的著作等科研要素在績效評價中的話語權，忽略或淡化了教師教育教學和社會服務相關成果要素在績效評價中的參與權，從而挫傷了部分教師教育教學和社會服務的積極性和創造性。



對此，學校制定了新版“事業發展重點業績評價辦法”：將教師發表的論文、獲得的獎勵、出版的教材（著作）、指導學生競賽獲獎、社會服務效益等20多類業績成果納入評價要素，對教師教育教學、科學研究、社會服務等業績成果進行多維綜合評價。與此同時，合理設定業績成果各評價要素之間的關係，並按照業績成果的重要性、創新性和對學校發展的貢獻度等，設置績點層次等級，賦予相應績點分值，從制度機制上確立了業績成果分類多維等效的評價體系。



“這既是學校‘破五唯’的一項重要舉措，是學校實施教師職稱評審、績效分配、崗位聘期期滿考核的重要依據，也是學校全面展現教師能力貢獻的平台。”魯東大學校長李合亮說。



“學校確立了唯‘德’、唯‘學’、唯‘能’、唯‘質’、唯‘績’的人才評價體系，為我們教師打通了多元化、可選擇的教師職業發展通道。”魯東大學國際教育學院教師劉昕道出了自己的心聲。她指導學生參加中國國際“互聯網＋”大學生創新創業大賽獲得了全國金獎，並憑借一系列指導學生的成果在當年職稱評審中順利晉升為高級職稱。