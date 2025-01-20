福建南平延平區：學校里的智能“陽光廚房”

中評社北京1月20日電／據光明網報導，“我現在都是在學校吃飯啦！”1月13日，在福建南平延平區塔前中心小學，四年級學生蔡榮原開心地告訴記者，學校的許多菜做得比家里還要好吃。



中午時分，記者走進學校食堂內，餐廳乾淨整潔，明亮寬敞。不遠處，學生們正井然有序地排隊取餐。



從最初的“明廚亮灶”工程，到如今的精細化管理模式，延平區不僅讓孩子們吃得開心，更讓家長和社會各界放心。



據瞭解，延平區委、區政府對全區37所中小學進行改造提升，食堂“互聯網＋明廚亮灶”等智慧化管理同步跟上，通過高清攝像頭和智能監控系統，食堂的烹飪過程、食材儲存、衛生狀況等關鍵環節全部實現可視化，學校和監管部門可以隨時隨地通過手機或電腦查看，真正做到了“陽光廚房”。



除了硬件設施的升級，延平區還在食材採購和配送方面下大功夫。2015年開始，延平區在福建省率先實施了“集中採購、統一配送”的管理模式，所有公辦寄宿制中小學和幼兒園食堂均採用這一做法。



“我們選擇信譽良好的供應商，所有食材都經過嚴格篩選和檢測。”延平區教育局黨組書記、局長張志雄介紹。



統一配送不僅強化了食品溯源管理，還豐富了食材品種類別。各學校根據學生的飲食習慣和營養需求，制訂個性化的“每周食譜”，並通過“多端進銷管理系統”進行精準下單，確保每一餐都能滿足學生的口味和營養需求。



在優化食材配送與管理的同時，當地還在校園食堂管理方面常抓不懈，一方面加大投入資金改善食堂硬件設施，如開設專間辦公、更新添置消毒櫃、更換操作台和學生餐桌等；另一方面則推行精細化管理，確保每一個環節都符合食品安全標準。