中評好書：司徒尚紀新作今古融匯 史地一體

《新世紀歷史地理與文化論文集萃》司徒尚紀著，50萬字，中國評論學術出版社2024年12月版。 中評社廣州1月21日電（記者韋民）中國評論學術出版社最新出版的中山大學史地學家、教授、博士生導師司徒尚紀撰寫的《新世紀歷史地理與文化論文集萃》專著在學界引起好評，被譽為是一部涵蓋面極廣的“今古融匯、史地一體”的佳作。



司徒尚紀，廣東陽江人，先後畢業於中山大學、北京大學本科、碩士、博士研究生、獲北京大學理學博士學位、中山大學教授、博導、其主要研究領域為歷史地理、文化地理和經濟地理，傍及海洋、民族、方志、地名、城市和區域規劃等。



《新世紀歷史地理與文化論文集萃》一書是作者從新世紀20多年來所撰數百篇論文中精選了55篇具有代表性的文章結集出版，內容涉及文化、海疆、城市、民族與社會，以及中國大陸地理科學精英人物群體等。提供了地理、社會科學發展歷史剖面。



首先，該書內容新鮮，所述專題，皆為近年至少在嶺南學術界所少見，或較為單薄的題材。該文集的出版對此作了補充和透切闡述。不少被冷落、遺棄科學、社會人物、事件，得以抹去歷史灰塵，重現其光華。例如，中大地理科學歷史上曾經名冠一時、蜚聲海內外。但近年此種盛況不在，似有所式微，作者在此書用了大量的實例歷數中大地理學界在這門學科的無數成就，張揚其輝煌，比如吳尚時、林超、曹廷藩、曾昭璇等皆學界翹楚，就曾獨步於學林，書中披露的種種事例讓人閱後多有感慨。

