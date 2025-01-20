中國甘肅等地發現大型金礦

中評社北京1月20日電／據央視網報導，記者從自然資源部中國地質調查局獲悉，我國在甘肅安壩裡北、內蒙古哈達門溝和黑龍江塔河寶興溝3個礦區取得金礦找礦突破，累計新增金資源量168噸。



安壩裡北礦區新增102.4噸，達到超大型規模；哈達門溝大壩溝礦段新增41.3噸，塔河寶興溝金礦新增24.3噸，均為大型規模。