中評社北京1月20日電／網評：保障春運出行，鐵路民航公路齊發力



來源：人民網 作者：蔣萌



蛇年春節臨近，游子渴望歸鄉，加緊回家腳步；“南方小土豆”前往北方感受冰雪新春；240小時過境免簽等措施，吸引外國人來華過大年……流動的中國，努力滿足不同旅客的出行需求。



根據交通運輸部預測，今年春運期間，全社會跨區域人員流動量將達90億人次。鐵路、民航、公路客運量均有望創歷史新高。龐大的人員流動需求，無疑對交通運輸部門和相關單位提出挑戰。



如何緩解返鄉車票供不應求？怎麼保障公路運輸順暢有序？怎樣合理增加民航運力？凡此種種，都需要有關部門和單位系統考量、科學謀劃、拿出行之有效的措施。更要壓實安全責任，完善各項應急預案，保障旅客“高高興興出行，平平安安回家”。



鐵路大動脈迎接春運高峰考驗。鐵路部門根據12306預售票和候補購票大數據，在條件允許的熱門方向和時段加大運力資源投放，增開夜間高鐵更讓人眼前一亮。12306系統還通過識別認定訪問頻次極高等異常情況，拒絕異常登錄訪問請求，嚴防“黃牛”作亂，保障系統運行安全平穩，確保正常購票秩序。技術人員加強對列車關鍵部位和設施的檢修，確保春運期間平穩上線、安全運行。針對老幼病殘孕等特殊人群，開通綠色通道，讓旅客感受溫馨之旅。



私家車日益普及，春運期間，自駕出行預計達到72億人次。公路部門要加強自駕車出行服務保障，高速路服務區要備足各類物資。如遇雨雪冰凍天氣，要及時預報提醒，做好掃雪除冰與交通疏導。考慮到新能源車流量占比將出現大幅增長，更要提前做好服務區充電樁、換電站的維護，有條件的還可增加移動充電車。從旅客角度出發，積極提高服務質量，確保公路通暢平穩運行。