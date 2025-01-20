新一輪找礦行動獲重要成果

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，14日，記者從自然資源部召開的新一輪找礦突破戰略行動重要成果發布會上獲悉：通過實施新一輪找礦突破戰略行動，我國能源資源保障能力持續提升。深層煤層氣勘探開發進入快車道，探明地質儲量突破5000億立方米。發現全球首個超深水超淺層大型氣田，新增天然氣探明地質儲量超1000億立方米。新發現10個億噸級油田、19個千億方級氣田。三門峽盆地實現油氣調查新突破，對全國中小盆地油氣勘查具有引領示範作用。鈾礦資源量大幅增加，探獲10個大型以上鈾礦床，在甘肅涇川發現特大型鈾礦。



銅、鋁、鐵等大宗礦產找礦取得重大突破。鋰、鋯鉿、氦氣、稀土等戰略性新興產業相關礦產取得重大突破，為我國戰略性新興領域產業鏈供應鏈安全提供有力保障。鎢、鉬、銻、螢石、石墨等我國優勢礦種資源量實現較大幅度增長，資源優勢進一步鞏固。



大量“非礦”資源轉化為可利用資源。加大選礦技術攻關力度，攻克了一系列低品位、難選冶、共伴生礦產資源綜合利用技術並工程化應用。基於礦產資源采選冶新技術，組織開展共伴生、低品位資源評價，將一大批“呆礦”變“活礦”、小礦變大礦、一礦變多礦，大幅延長礦山服務年限、提高經濟社會和生態環境效益。推廣應用300多項礦產資源節約與綜合利用先進適用技術，礦業產值增加超3700億元。



據介紹，2024年，全國共提供戰略性礦產勘查區塊超過1400個，創近10年歷史新高。中央和地方財政加大投入，拉動和引領社會資金投入，“十四五”累計投入找礦資金4000億元，其中社會資金占92%。下一步，自然資源部將深入推進新一輪找礦突破戰略行動，加強科技創新和人才培養，培育礦業領域新質生產力。