加沙停火換俘協議在波折中生效

中評社北京1月20日電／19日，加沙地帶停火換俘協議生效，3名以色列人被釋放。不過，協議生效並非一帆風順，以色列一度稱未收到巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）提供計劃于當天釋放的被扣押人員名單，令生效時間推遲數小時。



新華社報導，停火換俘協議原定於加沙當地時間19日8時30分生效。然而，以軍方發言人哈加里在這一時間發表視頻聲明說，由於以方未收到哈馬斯提供的3名將在當天被釋放的扣押人員名單，以軍將繼續作戰。以軍炮兵和戰機隨後襲擊了加沙地帶北部和中部的多個目標。



哈馬斯隨後發表聲明說，哈馬斯將遵守停火協議有關條款，推遲提交人員名單只是“技術問題”。據卡塔爾半島電視台19日報導，由於以色列軍機仍在轟炸，哈馬斯只能派人實地確認被扣押人員的姓名和位置，因此花費了額外時間。



當天晚些時候，以色列總理辦公室發表聲明說，已收到哈馬斯提供的3名被押人員名單，加沙停火換俘協議于當地時間19日11時15分開始生效。



卡塔爾外交部發言人安薩里同日也在社交媒體發文確認協議生效。安薩里說，被釋放的3人均為以色列公民，其中一人同時擁有羅馬尼亞國籍，另一人同時擁有英國國籍。



以色列媒體在當天晚些時候報導說，3人已被哈馬斯釋放。據卡塔爾媒體報導，3人將被移交給紅十字國際委員會，然後被帶到以色列軍事設施進行初步健康檢查，再被送往醫院，與家人團聚。



以色列未來預計將釋放約90名巴勒斯坦被扣押人員，其中主要是未成年人和女性。



卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日晚宣佈，以色列與哈馬斯已就加沙地帶停火達成協議。協議第一階段將於19日開始實施，哈馬斯將釋放33名被扣押人員，以交換以色列釋放巴勒斯坦被扣押人員。