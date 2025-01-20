中國今年將發射兩艘載人飛船和一艘貨運飛船

中評社北京1月20日電／中國今年將發射神舟二十號、神舟二十一號兩艘載人飛船和天舟九號貨運飛船。中國載人航天工程辦公室20日面向社會公開發佈了這三次載人航天飛行任務的任務標識。



新華社報導，自2003年神舟五號任務起，每次載人飛行任務均設計了任務標識。2023年至今，每年都面向社會公開徵集本年度載人航天飛行任務標識。



根據飛行任務規劃，中國今年將在酒泉衞星發射中心先後發射神舟二十號、神舟二十一號載人飛船，飛行乘組均由3名航天員組成。其中，神舟二十號載人飛船發射後對接于核心艙徑向端口，神舟二十一號載人飛船發射後對接于核心艙前向端口。



據介紹，兩次載人飛行任務期間，主要任務是實施航天員出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務，繼續開展空間科學實驗和技術試驗，開展平台管理工作、航天員保障相關工作以及科普教育等重要活動。



今年下半年，中國還計劃在文昌航天發射場發射天舟九號貨運飛船，飛船發射後將對接于核心艙後向端口，主要上行航天員駐留物資、艙外服等出艙消耗物資，保障平台安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品；下行在軌廢棄物。



中國空間站全面建成後，中國載人空間站工程正式進入應用與發展階段，每年將發射2艘載人飛船、1至2艘貨運飛船。