北京國際大數據交易所發布數據要素系列成果

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，1月16日，2025北京數據交易成果報告會舉辦。會上，北京國際大數據交易所重磅發布數據要素系列成果。



會上，北京市人民政府副秘書長、北京市政務服務和數據管理局黨組書記、局長沈彬華致辭表示，北京國際大數據交易所作為北京聚集數據生態、繁榮數據市場、培育新質生產力的重要平台，要加強交易規則研究、提升服務能力、探索數據價格形成機制、加速數據生態培育，圍繞場景創新、模式創新、服務創新，形成一批標誌性成果，打造成為國家級數據交易所。



北京市經濟和信息化局黨組成員、副局長劉維亮表示，2025年，將會同相關部門推動北京國際大數據交易所落實改革方案，實現創新發展，提升運營管理水平，構建數據要素生態體系，建設成為國家級數據交易所。



成果發布環節，北京國際大數據交易所董事長李振軍介紹道，2024年，北京國際大數據交易所聚焦高頻數據交易業務、人工智能高質量數據集供給、高價值跨境數據流動三大板塊並取得一系列成果。



在高頻數據交易業務領域，重點突破醫療、交通、民生服務等重點領域，推動重點行業的大型國央企、互聯網科技企業等機構進場交易，解決數據流通交易痛點問題，探索數據融合創新，推動優質數據產品高頻交易。截至2024年底，累計備案交易金額近100億元，上架數據產品超3000個，其中2024年新增備案交易金額突破50億元，數據產品超1000個。



在人工智能高質量數據集供給領域，高效對接模型企業數據需求，在頭部模型企業形成品牌效應，挖掘行業共性，形成數據在同階段模型訓練企業復用，提供了金融領域的行業法律法規語料庫、輿情領域的“紅色語料”集、物流領域的車輛數據集、工業領域的行業技術標準數據集等人工智能高質量數據集應用十大成果案例。截至2024年底，累計發布約300個高質量數據集，形成10餘個應用領域數據資源地圖，對接100多個市場主體參與到高質量數據集的交易中。