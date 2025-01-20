卡桑旅稱所有巴抵抗組織將遵守停火協議

中評社北京1月20日電／據央視新聞：當地時間19日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅表示，該組織及所有巴勒斯坦抵抗組織都將遵守加沙地帶停火協議。



以色列總理及多名高級官員則稱，以色列尋求讓所有以方被扣押人員獲釋，並稱以色列將會達成其戰爭目標。



當地時間19日下午，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅軍事發言人阿布·奧貝達在視頻講話中表示，卡桑旅將嚴格遵守停火協議條款，包括停止交火、遵守交換被扣押人員的時間表、確保以色列被扣押人員的安全等，但協議能否順利實施取決於以色列方面的執行情況。他同時呼籲相關斡旋方向以色列施加壓力，確保其遵守停火協議。



加沙地帶內政部門則發表聲明表示，加沙地帶由哈馬斯管理的警察部隊將在停火協議生效後開始工作，這些部隊將分布於加沙地帶各地履行職責，為加沙民眾服務。



以方稱尋求所有人員獲釋 將實現戰爭目標



以色列總理內塔尼亞胡19日在與三名獲釋以方被扣押人員通話時表示，以色列將讓所有被扣押人員獲釋，並將實現所有的戰爭目標。以色列國防部長卡茨當天表示，在所有被扣押人員回家之前，以色列不會停止戰爭。以色列外交部長薩爾19日表示，以色列政府仍將致力於實現包括釋放所有被扣押人員和摧毀哈馬斯行政和軍事能力在內的各種目標。他還表示，從停火協議第一階段進入第二階段並不是自然而然的事情，未來仍將繼續談判。