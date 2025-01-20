中國經濟展現的韌性彌足珍貴

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變，發展的“時”和“勢”依然占優



“中國經濟以好於預期的表現為2024年畫上句號”“去年第四季度，中國經濟同比增長5.4%，大大超出了分析師的預期”“中國經濟增長惠及世界”……中國近日發布2024年經濟“成績單”，經濟總量達到134.9萬億元人民幣，比上年增長5.0%，讓國際社會看到了中國經濟的強大韌性和高質量發展的光明前景。



在世界經濟復甦乏力的當下，主要經濟體的經濟韌性彌足珍貴。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，2024年中國經濟總量首次突破130萬億元人民幣，增速在世界主要經濟體中名列前茅，繼續是世界經濟增長的重要動力源。國際貨幣基金組織首席經濟學家皮埃爾—奧利維耶·古蘭沙表示，這是一個“超出預期的驚喜”，國際貨幣基金組織在最新一期《世界經濟展望報告》更新內容中上調2025年中國經濟增長預期。



每天8萬多輛汽車下線、340萬台智能手機出廠，超過4.7億件快遞在寄送……這是中國經濟活力的生動注腳。雄厚的經濟基礎、超大規模市場的優勢和完整的產業體系，是中國應對風險挑戰的最大底氣。雖然外部環境變化帶來的不利影響加深，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上了新的台階，中國發展的基礎更牢、條件更優、動力更足、抗風險能力更強，能夠把各方面有利因素轉化為發展的實績，推動經濟持續向好。英中貿易協會主席古沛勤表示，中國經濟增長總的趨勢非常積極，中國將繼續發展，繼續對世界的未來發揮巨大作用。



“垂直種植蔬菜的立體農場、在農場周圍飛行的無人機……中國各地都在積極利用高科技促進糧食增產。”不久前，一位外媒記者在中國農村採訪後寫道。這些富有科技感的場景，折射出新質生產力正在賦能中國高質量發展。過去一年，中國經濟結構持續優化，規模以上高技術製造業增加值增長8.9%，明顯快於工業乃至裝備製造業的增長速度；信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值均實現兩位數增長；新能源汽車、集成電路、工業機器人等產品產量增長明顯，反映出中國產業升級演進的方向。“中國有非常快的創新速度、非常強烈的創新意願，以及勇於創新的文化，我們非常喜歡這樣飽含‘創新’的整體氛圍。”德國寶馬集團負責研發的董事弗蘭克·韋伯表示。