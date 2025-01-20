我國首個“花木蘭3D超寫實數字人”發布

發布會現場。主辦方供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京1月20日電／據人民日報報導，中華優秀傳統文化中的經典人物花木蘭，首次以3D超寫實數字人形象出現在公眾眼前。1月18日，大同市和中華書局在京發布“花木蘭3D超寫實數字人”，雙方將攜手探索文化與科技深度融合，進一步推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。



據瞭解，該項目在技術層面運用了最為前沿先進的手段賦能木蘭形象，將科技和歷史人物完美融合，讓木蘭這個文學人物有了全新的表達。通過先進的動作捕捉技術，讓花木蘭的每一個動作都如行雲流水般自然流暢；借助虛擬現實技術，讓人們仿佛能夠身臨其境，與花木蘭一同置身於那個波瀾壯闊、風起雲湧的時代。“在製作效果上，我們力求盡善盡美地展現木蘭的獨特氣質與豐富深邃的內心世界。其應用場景也豐富多元、廣泛多樣，全面涵蓋了文化旅遊、教育、影視娛樂和城市宣傳等眾多關鍵領域。”中華書局古聯公司副總經理朱翠萍說。



為深挖古都大同厚重歷史文化，大同市依托《木蘭辭》中的木蘭形象，將木蘭精心塑造為城市形象IP，借助這一深入人心、家喻戶曉的形象，充分展現大同的城市精神，大幅提升城市的知名度和影響力。主辦方有關負責人表示，以“花木蘭”數字人為核心，將推出一系列文化活動，為廣大讀者和市民群眾走近中華優秀傳統文化搭建橋梁。未來將不斷完善花木蘭數字人的形象與功能，拓展應用場景，加大文創開發力度，助力中華優秀傳統文化煥發新的時代光彩。