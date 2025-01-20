優化營商環境　增強民企信心

中評社北京1月20日電／據人民網報導，“當作自己人”也意味著“要辦自家事”，當民營企業遇到困難時，政府部門理應靠前服務。靠前一步，多想一層，把構建親清政商關係落到實處，為民營企業和民營企業家排憂解難



“出台民營經濟促進法”“開展規範涉企執法專項行動”“制定全國統一大市場建設指引”……今年經濟工作的重點任務中，不少都指向了進一步優化民營經濟發展環境。



民營經濟，推進中國式現代化的生力軍，高質量發展的重要基礎。截至去年9月底，全國登記在册民營企業數量超過5500萬戶，在企業總量中的占比逾九成。推動經濟持續向好，進一步壯大民營經濟，至關重要。



習近平總書記指出，“我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人”。一句“自己人”，給出了進一步壯大民營經濟的“金鑰匙”。



對待“自己人”，首先要做到機會公平、競爭公平。在加快建設全國統一大市場的進程中，“玻璃門”“旋轉門”“彈簧門”等准入壁壘，正被逐步破除。



重大項目，民企可參與。位於廣東的中廣核集團控股的陸豐核電站1、2號機組，總投資449.9億元，民營企業久立集團股份有限公司投資占比5%。久立集團投資經理王玉貓感慨，以前幾乎不可能。



重大任務，民企有貢獻。火箭轉運索具、總裝索具、分離鋼索，在神舟十九號載人飛船發射任務中，民營企業巨力索具提供了多種專業索具。



黨的二十屆三中全會以來，《公平競爭審查條例》正式施行，《關於完善市場准入制度的意見》發布，各地各部門依法依規營造更加公正透明的准入環境。前不久，國鐵集團宣布2025年將完善聯合運輸進款清算規則配套機制，健全客運商業化合作經營機制，推進商業服務面向社會企業開放。更多基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，將充分激發民營經濟活力和創造力。