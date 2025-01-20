【
大
中
小
】 【
打 印
】
12306售罄為何第三方還顯示有票？
http://www.CRNTT.com
2025-01-20 15:47:35
中評社北京1月20日電／據央視網報導，有網友稱，在12306平台上顯示這個票已經賣空了，但為何在第三方平台上顯示還有票，這是怎麼回事？
鐵路12306科創中心副主任單杏花回答稱，這是第三方的一種誘導行為。如果說在12306上看到車票售罄，那鐵路的車票庫裡肯定已經沒有票了。這時候如果在第三方上看到有票，那可能需要仔細看一下，有可能第三方會在下邊用小字說多買幾站，或者少買幾站。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：鐵路風景，映照時代溫情
(2025-01-17 17:51:08)
跟隨冰雪旅拍列車打卡2025年春運
(2025-01-17 12:07:33)
中老鐵路“春運”列車上演“跨國春晚”
(2025-01-15 16:17:02)
2025年春運：“流動中國”的速度與溫度
(2025-01-15 16:11:03)
何立峰在京檢查2025年春運工作
(2025-01-15 11:13:10)
中國鐵路便捷化舉措不斷升級
(2025-01-14 16:13:04)
鐵路節前春運車票已累計售出5768萬張
(2025-01-12 10:42:59)
交通部門多措並舉保春運通暢
(2025-01-07 18:24:24)
春運出行規模有望創歷史新高 多方合力護航
(2025-01-01 13:42:26)
春運出行更便利 學生火車票開啟在線預約
(2024-12-12 14:49:13)