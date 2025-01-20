12306售罄為何第三方還顯示有票？

中評社北京1月20日電／據央視網報導，有網友稱，在12306平台上顯示這個票已經賣空了，但為何在第三方平台上顯示還有票，這是怎麼回事？



鐵路12306科創中心副主任單杏花回答稱，這是第三方的一種誘導行為。如果說在12306上看到車票售罄，那鐵路的車票庫裡肯定已經沒有票了。這時候如果在第三方上看到有票，那可能需要仔細看一下，有可能第三方會在下邊用小字說多買幾站，或者少買幾站。