國家圖書館將開啟2025年春節系列活動

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，蛇年春節即將到來，為營造祥和、喜慶的節日氛圍，國家圖書館整合館藏資源，以“金蛇獻瑞 書香迎春”為活動主題策劃並舉辦春節系列活動。



1月22日（臘月二十三），由國家圖書館（國家典籍博物館）和中國民間文藝家協會共同舉辦的“金蛇獻瑞——乙巳蛇年春節非遺暨民俗攝影聯展”將在國家圖書館總館北區二層大廳舉行。活動當天將發布20副“古籍裡的春聯”，開展書春活動，邀請書法家和國圖善於書法的員工一起揮毫潑墨，為讀者送上新春祝福。



“金蛇獻瑞 書香迎春——數字館員來拜年”活動將同步在總館北區二層數圖體驗區開啟。數字館員顧朝夕（昵稱“小圖”）將身著新年服飾全新亮相，與公眾互動，並送上新春美好祝福。公眾還可以與數字館員合影，留下美好回憶。



1月29日（正月初一），“來圖書館吧！新春民俗會”將在總館北區二層大廳拉開帷幕。活動現場將設置“燈謎墻”和“讀者寄語墻”，讀者在此不僅可以猜燈謎、集印章、兌好禮，還可以留下自己對新一年的展望和想對國家圖書館說的話。現場還將開展豐富多彩的互動體驗活動，如柿柿如意香囊DIY、新春趣味剪紙、扭扭棒煙花製作體驗、新春燈籠DIY等，陪伴廣大讀者們度過一個趣味十足的新年。



2月12日（元宵節），“慶元宵 猜燈謎”活動將在總館北區中文圖書區和南區綜合閱覽室開展。活動設計了燈謎題目，包括傳統燈謎、民俗知識、文學常識、歷史知識以及與國圖館情等，猜對燈謎的讀者可以獲得一份活動紀念品。