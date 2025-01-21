國家衛健委答中評：推進托育服務健康發展

國家衛生健康委人口家庭司司長王海東（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委1月20日召開新聞發布會，介紹衛生健康系統為民服務實事有關情況，並答記者問。國家衛生健康委人口家庭司司長王海東在會上回答中評社記者提問，就推進托育服務工作健康發展相關情況予以介紹。



中評社記者提問說，托育服務事關千家萬戶，事關嬰幼兒健康成長，受到群眾的熱切關注。請問國家衛生健康委採取了哪些措施來推動這項工作？



王海東表示，近年來，國家衛生健康委以增強廣大家庭的獲得感、幸福感和安全感為目標，積極推進托育服務健康發展。



一是完善托育服務的支持政策體系，推動將3歲以下嬰幼兒照護納入個人所得稅專項附加扣除，降低家庭養育成本；鼓勵各地將發展托育服務作為本地的民生實事項目，目前已經有1300多個縣（市、區）出台了托育機構的建設補貼、運營補貼、發放消費券等支持措施，降低托育服務價格，讓嬰幼兒家庭“托得起”。



二是完善托育服務標準規範體系，制定托育機構設置管理、保育照護、預防傷害、消防安全、營養喂養等標準，支持醫療衛生機構開展訂單簽約服務，向托育機構提供衛生保健、膳食營養、疾病防控等兒童健康管理服務，提升托育服務的質量和水平，讓嬰幼兒家庭“放心托”。

