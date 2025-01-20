優質內容讓網絡視聽綻放光彩

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，當下，用戶、創作者、平台三方共同參與視聽文化的生產與傳播，構建出特色鮮明的內容體系與文化生態。如何為用戶提供更加優質的內容，成為平台與創作者面臨的共同問題。



近期，一些網絡視頻平台紛紛出台致力於推動算法向上向善的措施，其中便包括整合挖掘優質內容的多項舉措。以嗶哩嗶哩為例，明確提出要深度考察UP主（內容創作者）創作生態，擷取有見地、有溫度、有知識、有熱情的優質稿件優先推送曝光，引導全站創作向上向善，同時還提出邀請有關部門、權威專業機構為UP主創作提供理論和專業指導。



有了平台的扶持，創作者們的活力才能更大程度被釋放。目前很多網絡視頻平台都有獨具特色的內容創作者不斷湧現，抖音、快手以竪屏短視頻為主，嗶哩嗶哩則以橫屏中長視頻為主。不久前，嗶哩嗶哩公布2024年百大UP主名單，其中有4人連續第7年獲得百大UP主殊榮，近90%的百大UP主在嗶哩嗶哩更新5年以上。由此可見，長期專注創作優質中長視頻的UP主更容易獲得用戶喜愛。



這些兼具專業性、影響力、創新性的UP主，滿足了人們豐富多樣的文化需求。有的高校教授走出象牙塔，成為圈粉百萬的知名創作者，如華中師範大學教授戴建業特設“寫詩鬼才”欄目，向用戶發起創作挑戰，吸引眾多青年主動“交作業”，古詩詞題材視頻成為青年群體知識交流與自我展示的空間。中國政法大學教授羅翔的“羅翔說刑法”系列視頻不僅剖析熱點事件，也常常“領讀經典”，啟發和引導觀眾汲取法律背後的智慧。各行各業的創作者也都在用自身的專業知識和技能為人們奉上精美的“網絡精神食糧”。比如蟬聯7屆百大UP主的木魚水心，2024年以紀錄片品質完成了對《史記》中部分中國上古歷史的講解，全網播放量突破2億。



同時，網絡視頻平台也是當下年輕人展示和記錄個體生活的空間，用戶以點贊、轉發、評論、收藏等形式與UP主互動，滿足了彼此“想被看見”和“看見更多”的需求，集體營造了當代生活美學的新氣象。比如UP主Linksphotograph用相機記錄人文風光，從四川貢嘎山的夢幻星空，到冰島的萬年凍土，不斷激發人們對遠方的期待。UP主盜月社食遇記帶領觀眾通過飲食文化，看見不同地域的風土人情，體會人與人之間樸實無華的情感。不同領域的創作者展現了生活的多樣性和豐富性，傳播了積極、堅韌、向上的生活態度；全代際的影像生產者分享各自的審美風格和創作體驗，不同生活美學空間彼此交融、相互增益，推動了文化藝術領域的創造與創新。



網絡視頻是互聯網與數字技術催生的文藝新形態，擁有大量粉絲的內容創作者要“把最好的精神食糧奉獻給人民”。去劣存優、揚利除弊以及向上向美向善，理應成為每一個平台和內容創作者的理念。唯有如此，網絡視聽內容才能在文藝百花園中精彩綻放。