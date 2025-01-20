新研究發現南方古猿是素食者

中評社北京1月20日電／據新華社報導，古生物學家通過同位素分析發現，生活在大約350萬年前的非洲古人類——南方古猿的食譜中基本沒有肉類，靠植物性食物維持生存。



南方古猿是一類滅絕已久的靈長目人科動物。南非金山大學、德國馬克斯·普朗克化學研究所等機構人員在新一期美國《科學》雜誌上報告說，他們分析了南非斯泰克方丹洞穴出土的多個南方古猿化石的牙齒珐琅質，並與同時期多種動物的牙齒對比，包括猴子、羚羊、鬣狗和一些大型貓科動物等。



研究人員說，幾種南方古猿牙齒珐琅質中氮同位素相對比例各不相同，但普遍較低，與當時的草食動物相近，遠低於肉食動物。這意味著南方古猿的食譜中基本沒有哺乳動物的肉，雖然不排除有蛋類或白蟻等動物性食物，但總體上以植物為主，捕獵大型動物還沒有成為南方古猿的日常行為。



研究人員介紹說，動物消化食物的過程中，體內的生物化學反應更“青睞”較輕的氮14同位素，導致氮14更多地作為代謝廢物隨汗水和排洩物排出，而較重的氮15同位素留在體內的比例較高。這使得動物體內氮15與氮14同位素的相對比例高於其食物來源。



哺乳動物的肉富含蛋白質，對大腦發育至關重要。學術界一般認為，肉類在飲食結構中占比提升是驅動大腦進化的重要因素。但古人類何時開始吃肉、吃多少肉的具體情況缺乏考古證據，這項新研究有助於深入理解人類進化史。