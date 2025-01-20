新疆發展成績單里的全國“第一”

中評社北京1月20日電／據新華社報導，糧食單產躍居全國第一、儲氣能力全國第一、鐵路貨物發送量增速全國第一……記者19日從新疆維吾爾自治區兩會瞭解到，自治區政府工作報告透露，新疆的2024年發展成績單里實現了多個全國“第一”。



這些“第一”包括：糧食播種面積4440萬畝，新增202.9萬畝，糧食增產42.2億斤，總產466億斤，全國排名上升到13位，糧食單產1050斤，首次躍居全國第一；棉花總產568.6萬噸，占全國92.2%；推進煤炭清潔高效利用，原煤產量5.41億噸，增長17.5%，增速連續四年居全國主要產煤省區首位；加快油氣勘探開發和增儲上產，油氣產量當量6664萬噸，建成全國首個年產百萬噸國家級頁岩油示範區，投運地下儲氣庫3座，儲氣能力全國第一；全年鐵路貨物發送量2.37億噸，增長10.6%，增速位居全國第一；烏魯木齊國際陸港區“TIR國際鐵路運輸集結中心”掛牌，喀什集結中心TIR運輸運營票數居全國第一；全年過境中歐（中亞）班列增長14%，達到1.64萬列，占全國一半以上。



除了明確的“第一”外，新疆還有多項發展指標走在全國前列：全疆地區生產總值同比增長6.1%，規模以上工業增加值、進出口貿易總額、一般公共預算收入、農村居民人均可支配收入分別增長8%、21.8%、10.5%和8.2%，主要經濟指標增速排名位居全國前列；新能源並網裝機4037萬千瓦，總規模突破1億千瓦，占全疆電力裝機50%以上，“疆電外送”1264億千瓦時，其中新能源占比近三分之一；全力推進棉花和紡織服裝全產業鏈發展，產值超2200億元，規上紡織工業增加值增長24.8%，吸納就業100萬人；全疆研究與試驗發展經費突破百億元，增長27%，增速居全國第二位；鐵路旅客發送量5079.7萬人，增長14.1%，增速居全國第二。