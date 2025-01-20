“年味＋”為春節旅遊添新看點

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，百節年為首，“尋年味”是近年來春節旅遊的一大趨勢。2024年12月4日，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，即將到來的蛇年春節更加意義非凡。“年味游”，以極具地域特色的儀式、習俗、技藝等營造濃濃年味，從而吸引遊客，將成為蛇年春節國內游的最大亮點。



近日，攜程發布的《2025春節旅遊市場預測報告》顯示，“年味游”成為2025春節國內游遊客的不二之選。春節期間，泉州、潮州、汕頭、自貢、大同、興義等小眾目的地熱度飈升。從預訂訂單來看，銅陵、黃山、大同、景德鎮、漳州增長明顯，較去年增長約4倍。安徽歙縣魚燈、江西婺女洲打鐵花、四川閬中舞草龍、福建泉州簪花圍、潮州英歌舞、延安陝北說書等非遺活動吸引了大量遊客前往，近距離感受當地的民俗文化。



全國已有多地結合自身資源禀賦，推出一批內容豐富、主題突出、特色鮮明、煙火氣濃的文旅活動，方便遊客在旅途中買年貨、賞年俗、品年味。



山西省文化和旅遊廳日前舉辦2025山西省“非遺賀新春”推廣活動，發布《山西春節民俗非遺圖鑒》和數百項“山西非遺賀新春”系列活動，涵蓋11個市文體場所等，實現“白天＋夜晚”全時段、“傳統＋時尚”全銜接、“惠民＋樂民”全融合，吸引更多省內外遊客。山西擁有得天獨厚的歷史文化資源，境內從南到北、從東到西，各地的年俗活動各具特色，其中，春節民俗具有中原農耕民族與北方草原民族交融的特徵，也成為山西發展文旅產業的資源寶庫。《山西春節民俗非遺圖鑒》按照文化地理，分晉北、晉中、晉南、晉東南4個區域，向大眾展示179項省級以上春節非遺代表性項目，其中晉北地區30項，晉中地區76項，晉南地區37項，晉東南地區36項。此次推出的系列活動包含年節民俗活動、社火展演活動、燈展燈會、民樂展示活動、廟會市集活動、美食活動等。山西多地成為春節期間重要的“尋年味”目的地。



日前，來自巴基斯坦、英國、日本等10個國家的旅遊達人走進山西，參加“中國年味之旅”全球達人游中國系列活動，到長治、運城兩地尋山西“年味”，“很有中國特色”成為他們的共同感受。



四川成都則將年味融入鄉村旅遊產品，成都市農業農村局日前發布12條休閑農業與鄉村旅遊精品線路，包括“民宿共享”“民俗共樂”“新春共鬧”“鄉村共樂”四大主題，涵蓋田園觀光、民俗體驗、農事采摘、親子研學等多種休閑旅遊方式，讓市民、遊客在成都鄉村體驗別樣年味。



近年來，“趕集”這一民俗活動日益受到遊客青睞，成為展現地方文化的重要窗口，不少地方打造出眾多品牌大集。2025年1月7日，農曆臘月初八，山東省在聊城市、濟寧市、青島市三地同時啟動“運河大集”“黃河大集”“海洋大集”新春季，以“聚山東好品 趕文化大集 過康樂春節”為主題，通過特色大集、年俗節慶、雲端推介、電商直播等多種形式，組織開展民間藝術、戲曲曲藝、非遺展示展演等活動，提振文化消費，營造祥和喜慶的節日氛圍。