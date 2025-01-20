中評社北京1月20日電／據光明日報報導，今年上半年，2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人馬拉松將舉辦，人形機器人將與運動員共跑“半馬”，挑戰人類速度。



據介紹，將有12000名參賽選手和20餘家全國人形機器人企業代表隊共同參加此次半程馬拉松比賽。在21.0975公里的路程上，參賽選手和人形機器人將沿著清麗秀美的涼水河，跨過亦莊“地標”文博大橋，奔跑在網紅打卡地泡桐大道，感受北京亦莊“科技＋運動”的潮流風尚。



據悉，此次半程馬拉松將邀請全球機器人企業、科研院所、機器人俱樂部、高校等創新主體的人形機器人參賽。根據要求，參賽機器人需具備人形外觀和可實現雙足行走或奔跑等動作的機械結構，不包括輪式結構；其全尺寸組身高在0.5米到2米之間，髖關節到足底最大伸展距離不小於0.45米，可以採取手動遙控（包含半自動）或完全自主方式控制，比賽過程中可更換電池。



大賽將為人形機器人參賽企業設立冠亞季軍、完賽獎、最佳耐力獎、最快速度獎及最佳人氣獎。



在北京，人形機器人參與馬拉松賽事已不是第一次。2024年北京亦莊半程馬拉松上，“天工”機器人在起點和終點為選手“加油打氣”，成為賽事的一大亮點。



作為北京市重要的機器人產業集聚地，截至目前，北京亦莊已擁有機器人生態企業140餘家，產值規模近百億元，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。目標規模100億元的北京機器人產業發展投資基金已落地北京亦莊，重點支持機器人本體、產業鏈零部件、產業鏈創新應用發展。