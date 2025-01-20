“中國車谷”：推動智能轉型　打造協同生態

中評社北京1月20日電／據光明日報報導，2024年最後一天，在“中國車谷”——武漢經濟技術開發區，東風汽車全新嵐圖夢想家迎來12月第1萬輛交付儀式。這一年，嵐圖汽車全年累計交付85697輛，同比增長70%，連續4個月躋身“萬輛俱樂部”。



“為支持東風汽車創新發展，武漢經開區把管委會辦公大樓讓出來，用於東風汽車設立全球創新中心，打造創新策源地。”東風汽車有關負責人說。武漢經開區幫助企業赴蘭州、南陽等地大力開展汽車促消費活動，並開拓海外市場，成功打開西班牙、意大利等16個空白市場。



記者看到這樣一組數字：2024年，中國車谷新能源汽車產量達到30萬輛，汽車出海突破12萬輛。武漢經開區已形成“油電並舉、整零協同”的產業格局，汽車產業“零整比”提升至0.66：1。



2024年11月14日，隨著一輛嵐圖知音車緩緩駛出東風雲峰工廠，中國成為全球首個新能源汽車年度達產1000萬輛的國家。這家位於武漢經開區軍山新城的新能源工廠，每118秒下線一輛新能源SUV，是武漢經開區3年來投產的6家新能源整車工廠之一。



近年來，面對合資車、燃油車產銷量斷崖式下滑，“中國車谷”奮力向電動化、智能化、網聯化轉型。2024年建成投產兩個新能源整車廠，平均每個月投放一款新車。新能源產品矩陣實現主流、高端、豪華全覆蓋。



在加速產業布局的同時，武漢經開區還設立500億元車谷產業發展基金，為產業未來蓄積動能。先後制定實施了“科創33條”“知識產權8條”“人才黃金10條”普惠性科技政策，拿出30億元支持科創事業，持續營造“熱帶雨林式”創新生態。



1月6日，2025年湖北省科技創新大會上，由芯擎科技獨立研發的“高性能自動駕駛芯片AD1000”，填補了7納米車規級高性能智能駕駛芯片的國內空白。



“智能座艙、輔助駕駛、自動泊車，一顆芯片全搞定。”1月16日，在位於武漢經開區的芯擎科技有限公司內，科技副總裁蔣漢平拿起一顆一元硬幣大小的芯片說：“‘龍鷹一號’是國內首款7納米車規級智能座艙芯片，自2022年底實現量產以來，累計出貨量達百萬片，為30餘款新能源智能網聯汽車裝上了中國芯。”