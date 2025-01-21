國家衛健委：今年到2027年為兒科服務年

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝1月20日在新聞發布會上表示，為了補齊兒科服務的短板，在國家衛健委全國衛生健康工作會上提出把2025年到2027年作為“兒科服務年”，希望利用三年的時間來進一步擴大兒科醫療服務的供給，增強兒科的服務能力，改善兒科的醫療服務，更好地滿足兒童看病就醫的需求。



焦雅輝表示，兒童看病就醫應該說是牽動著每個家庭和每個家長的心。每年到流感等呼吸道疾病高發的季節，全社會都非常關注兒童看病就診的問題，兒童排隊就診也是群眾一直關心的問題，也是我們一直致力於推動要解決的一個問題。從2016年以來，國家衛生健康委會同相關部門出台了推動兒童醫療衛生服務改革與高質量發展的文件，兒科醫療資源配置和服務能力不斷增強，我們在全國設置了國家兒童醫學中心和國家兒童區域醫療中心，並且持續推動其發揮輻射和帶動作用。據我們統計，全國兒童醫院達到了162家，設有兒科的公立綜合醫院近4400家，每千名兒童床位數從2015年的1.93張增加到2023年的2.55張；每千名兒童兒科執業醫師，這裡面也包含執業助理醫師，從2015年的0.49名增加到2023年的1.02名。



焦雅輝說，雖然從全國的層面來看，兒科的醫療資源有了大幅度的增加，並且醫療服務能力也有了大幅度的提升。但是，當前兒童的醫療服務供給和人民群眾的需求仍然有一定的差距，突出的表現就是我們還有少數的綜合醫院還未能夠提供兒科服務；到了兒童的季節性疾病高發期，部分醫院的就診等候時間還是比較長；還有一些地方兒童的疾病診斷和治療能力有待於進一步提升。

