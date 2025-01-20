江蘇GDP達13.7萬億　增量全國第一

左圖：1月19日，江蘇省十四屆人大三次會議在南京開幕，江蘇省省長許昆林作政府工作報告。右圖：2024年江蘇實際使用外資規模占全國的近1/6，新增本外幣貸款2.36萬億元，均居全國第一。圖為江蘇省連雲港港集裝箱碼頭外貿裝卸作業區。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據大公報報導，1月19日，江蘇省十四屆人大三次會議在南京開幕。江蘇省省長許昆林作政府工作報告時披露，2024年江蘇地區生產總值（GDP）達13.7萬億元（人民幣，下同），增長5.8%，增量全國第一。同期，江蘇GDP占全國比重超過十分之一，且增速高於全國0.8個百分點，在全國發展大局中發揮了“經濟大省挑大梁”的帶動和支柱作用。此外，江蘇實際使用外資規模占全國的近1／6，居全國第一。



經濟目標順利完成 外資穩中提質



經過全國第五次經濟普查，2023年江蘇13個設區市GDP都不同程度有所增加，全省共增加2702億元，達到13.09萬億元，這是江蘇GDP首次突破13萬億元。在此基礎上，2024年江蘇GDP增量超過6000億元，大大超過其他省市區，一般公共預算收入再次達到萬億級規模，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務。



許昆林指出，面對各種困難和挑戰，去年江蘇省全面落實存量政策和一攬子增量政策，推動經濟運行在前高、中穩的基礎上實現後揚。全省持續推進外資穩中提質，實際使用外資規模占全國的近1／6，新增本外幣貸款2.36萬億元，均居全國第一。



在發展新質生產力方面，江蘇加強科技創新和產業創新深度融合，區域創新能力排名躍升至全國第二，全社會研發投入強度超過3.3%，萬人發明專利擁有量74.5件。新設基礎研究專項資金，布局建設物理、應用數學、合成生物三大省基礎科學中心，在全球首次發現引力子激發，成功研發全球首套多電極血管內消融設備，全球最大無人貨運飛機總裝下線。



新增獨角獸企業數量全國居首



同時，去年江蘇共有13個創新藥獲批上市、居全國第一，新增中國獨角獸和潛在獨角獸企業數量均居全國第一，製造業高質量發展指數連續4年全國第一，兩化融合（信息化和工業化的高層次深度結合）發展水平連續10年全國第一，高新技術產業產值占規上工業比重首次超過50%，新獲批國家先進製造業集群4個，累計14個，總數全國第一。國家專精特新“小巨人”企業新增711家，累計達2215家，新入選國家5G工廠113家，累計210家，均居全國第一。