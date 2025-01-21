衛健委：不斷完善無償獻血者的權益保障政策

國家衛生健康委醫療應急司副司長、一級巡視員高光明（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委1月20日召開新聞發布會，介紹衛生健康系統為民服務實事有關情況，並答記者問。國家衛生健康委醫療應急司副司長、一級巡視員高光明介紹了在保障無償獻血者權益方面採取的措施。



高光明表示，無償獻血既體現社會文明進步，又體現個人的愛心與奉獻。近年來，各地各部門不斷優化和完善無償獻血者的權益保障政策，開展了一系列扎實而富有成效的工作。



一是國家衛健委聯合中國紅十字會總會、中央軍委後勤保障部衛生局，每兩年召開一次無償獻血的表彰活動。自2001年首次表彰開展以來，至今已經完成了11屆的表彰，累計表彰無償獻血奉獻獎獲得者250餘萬人次。



二是各地倡導推進無償獻血奉獻獎獲得者享受“三免”政策，就是免費游覽政府主辦的園林、風景名勝區等場所；免交非營利性醫療機構普通門診診察費；免費乘坐城市公共交通工具。各地還在積極探索，拓展獻血者其他激勵引導機制。



三是《獻血法》規定，無償獻血者臨床需要用血時，免交血液的采集、儲存、分離、檢驗等費用；無償獻血者的配偶和直系親屬臨床需要用血的時候，根據各省的有關規定，免交或減交相關的費用。無償獻血者及其親屬血費減免由各地方的財政予以保障。各地推進“讓信息多跑路、獻血者少跑腿”，多數省已基本實現了省內醫院用血費用的直接減免，但是獻血者及其親屬異地用血時往往需要前往獻血地現場辦理，或者寄送相關材料進行辦理，給獻血者造成不便，效率也不高。為給獻血者提供更加便捷的血費減免服務，國家衛健委將此項工作列為了2025年為民服務實事項目之一，抓好落地。

