衛健委：今年將組織實施一批為民服務項目

國家衛生健康委辦公廳副主任劉其龍（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委辦公廳副主任劉其龍1月20日在新聞發布會上介紹了國家衛生健康委向社會公開發布的8件民生實事的背景。



劉其龍表示，黨的二十屆三中全會明確提出，要加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民最關心、最直接、最現實的利益問題。國家衛生健康委作為民生部門，在謀劃完善人民健康促進政策的同時，持續督促指導全國衛生健康系統強化為民服務意識，不斷改進和提升衛生健康工作水平，把衛生健康政策更好地轉化為為群眾提供的優質高效健康服務，打通政策管理的“最先一公里”和提供服務的“最後一公里”，提高群眾的獲得感、幸福感。為此，國家衛生健康委決定2025年在衛生健康系統組織實施一批為民服務項目。



劉其龍說，為確保把這項民生實事辦實，國家衛生健康委主要開展了以下工作：一是廣泛征集實事。通過衛生健康委官網官微不設限制條件向社會公開征集意見；請各省份衛生健康委提供項目建議，組織委各司局提出實事打算；收集各省級人民政府2023年以來實施的衛生健康領域實事項目參考借鑒。



二是科學統計分析。對征集到的8389條群眾意見、各省衛生健康委提出的195條建議、國家衛生健康委司局層面提出的49條實事意向分門別類進行梳理、統計、分析，並充分借鑒參考了地方省市政府衛生健康領域實事。



三是綜合比對篩選。按照“群眾有需求、部門有辦法、地方有能力”的思路，尋求“最大公約數”，並徵求了醫療衛生機構管理人員的意見，通過認真比對篩選，深入評估論證，研究提出了2025年衛生健康系統為民服務八件實事。對於征集到的其他意見建議，國家衛生健康委也高度重視，按照職責轉交有關部門和地方衛生健康委認真研究，通過加強部門協同、爭取資源支持等舉措，積極推進轉化為健康政策、民生實事。

