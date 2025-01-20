世界市長對話：聚焦開放合作　共話城市繁榮

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，1月15日至18日，以“共建中國—東盟友好家園：城市開放與合作”為主題的“世界市長對話·南寧”活動在廣西南寧舉行。來自中國、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、泰國、越南8個國家的市長、市長代表及專家學者等參加活動。



經貿往來助力共贏發展



南寧國際會展中心會展廣場上的“合作之泉”奔湧不息。南寧是中國—東盟博覽會的永久舉辦地。首屆東博會開幕式上，各國領導人將來自中國和東盟各國江河湖海的“合作之水”倒入大型水晶容器中，匯成“合作之泉”，寓意東博會的舉辦“水到渠成”。“合作之泉”雕塑的構思正是取材於這一經典瞬間。



“這是我第一次來南寧，但很早就聽說了南寧同東盟—中國合作的淵源。‘合作之泉’寓意深刻，創意新穎，這次市長對話活動也確實帶來了像泉水噴湧一樣的合作機遇，我們以城市合作的方式助力共贏發展，延續東盟—中國友好合作傳統。”柬埔寨暹粒市副市長海勇說。



近年來，中國與東盟經貿合作日益緊密，雙邊貿易額不斷增長，產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。“世界市長對話·南寧”主活動現場共達成簽約項目14個，涉及緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、老撾、新加坡等東盟國家，對外合作投資超33億元人民幣。



活動現場還發布了《南寧倡議》。廣西壯族自治區黨委常委、南寧市委書記農生文表示，該倡議旨在站在新的歷史起點，推動各方深化務實合作，加快構建更為緊密的中國—東盟命運共同體，為世界和平發展作出更大貢獻。



文旅合作推動共同繁榮



浩浩蕩蕩的歸春河水從山崖傾瀉而下，位於廣西崇左市大新縣境內的德天瀑布，與緊鄰的越南板約瀑布相連，是亞洲第一、世界第四大跨國瀑布。2024年10月，中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區正式運營，中國首個跨境旅遊合作區就此誕生。