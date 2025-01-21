衛健委：3月起公立醫療機構取消門診預交金

國家衛生健康委財務司司長劉魁（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委財務司司長劉魁1月20日在新聞發布會上表示，為了讓人民群眾共享改革的發展成果，得到更多的便利和實惠，國家衛生健康委經過研究決定，自2025年3月起，全國所有的公立醫療機構取消門診預交金，將醫保患者住院預交金額度降至同病種個人自付的平均水平，來進一步減輕患者的就醫壓力。



劉魁表示，國家衛生健康委始終關注人民群眾的看病就醫感受，從上世紀80年代，為了減少患者排隊的次數，以及縮短繳費等候的時間，我們允許醫療機構按照會計制度的規定，相繼設立住院預交金和門診預交金。



劉魁說，近年來，我們也一直在持續完善和改進這項制度。一方面，我們引導各地逐步降低預交金收取的額度，不斷減輕患者就醫的壓力。另一方面，也指導醫療機構積極採用各種的移動支付方式，擴大結算渠道，來提升患者就醫的便利性。另外，我們在脫貧攻堅期間，要求各地針對建檔立卡的貧困人口實行了“先診療後付費”的政策，農村貧困患者在本地區住院治療時不用預交費用，出院時只需要結算個人自付部分就可以了，這項政策目前仍在執行，也得到了廣大患者的歡迎。



劉魁表示，目前我國基本醫療保險制度不斷健全，群眾醫療保障覆蓋和保障的水平也在持續提升。為了讓人民群眾共享改革的發展成果，得到更多的便利和實惠，國家衛生健康委經過研究決定，自2025年3月起，全國所有的公立醫療機構取消門診預交金，將醫保患者住院預交金額度降至同病種個人自付的平均水平，來進一步減輕患者的就醫壓力。

