黃毅：研發類矩形盾構機　十年磨一剑

中評社北京1月20日電／據科技日報報導，隆冬時節，浙江省寧波軌道交通6號線市郊出入段線地下15米，一條鋼鐵“長龍”正在加速掘進。



這台大型裝備是“陽明號”類矩形盾構機。寧波市軌道交通集團有限公司（以下簡稱“寧波軌道交通集團”）首席專家、高級工程師黃毅及其團隊用時僅9個月，就造出這台我國自主研發、世界上隧道斷面利用率最高的類矩形盾構機。10年來，他們不斷對其迭代升級，獲得42項國內外專利、4項省部級科技進步獎，填補多項國內技術空白。



堅定研發信念



2012年，黃毅獲得上海同濟大學土木工程博士學位，入職寧波軌道交通集團。當時，公司里有博士學位的員工不多，黃毅被大家稱為“黃博”。與其他工程師不同，黃毅非常喜歡跑工地，在施工現場跟著前輩學習。



“我們搞工程的，整天在辦公室可不行，要把技術成果帶到工程中。”黃毅說。



2015年，黃毅接到一個艱巨的任務——參與寧波軌道交通4號線頂層設計，並在一年半內完成該線路區間隧道建造工作。



寧波軌道交通4號線，起於寧波市江北區慈城鎮，止於鄞州區東錢湖。其部分隧道穿過老城區，沿線民房密集。如果採用傳統兩條圓形隧道盾構施工方案，大量拆遷不可避免。



如何安全穿過老城區，成了一道難題。當時，負責施工的上海隧道工程有限公司給出了方案：採用雙圓盾構機掘進。



一個星期後，該方案被推翻。因為測算結果顯示，採用雙圓盾構機掘進，會使寧波軟土地層地面產生較大沉降。於是，寧波軌道交通集團決定採用當時國際最先進的異形盾構技術。此時，距離項目開工不足1年。在如此短的時間內，研製出符合施工要求的異形盾構機，幾乎不可能。