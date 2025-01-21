衛健委出台系列政策文件　事關老人兒童婦女等

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長胡強強（中評社 海涵攝） 中評社北京1月21日電（記者 海涵）國家衛生健康委1月20日召開新聞發布會，介紹衛生健康系統為民服務實事有關情況，並答記者問。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長胡強強介紹，近期，國家衛生健康委會同有關部門出台了一系列重要政策文件，對促進老年人、兒童、育齡婦女等群體健康作出工作安排。



一是15個部門聯合印發《應對老年期痴呆國家行動計劃（2024—2030年）》，要求推進65歲及以上老年人認知功能初篩；開展健康生活方式指導、危險因素管理和認知訓練等早期干預；增加痴呆老年人照護服務供給；力爭在探究老年期痴呆發病機制、研發預防和診療康復新技術、創制新型治療藥物、開發中醫藥防治方案等方面取得突破，促進實現健康老齡化。



二是6部門聯合印發《關於開展兒童友好醫院建設的意見》，引導醫療機構引入兒童視角，緩解兒童就醫的緊張情緒；聚焦貧血、肥胖、近視等兒童主要健康問題，開展早篩查、早診斷、早治療，改善兒童就醫體驗，為兒童提供有情感、有溫度、優質、高效、安全的醫療保健服務。



三是4部門聯合印發《關於推進生育友好醫院建設的意見》，強化母嬰安全，完善院內和院間疑難、危重孕產婦和新生兒會診、轉診制度以及協作機制，持續提升危重孕產婦和新生兒的救治能力，開展多學科協作診療，促進醫療機構的生育醫療保健服務更加優質規範，診療流程更加便捷高效。



胡強強表示，去年底召開的2025年全國衛生健康工作會議上，國家衛生健康委發布了2025年全系統為民服務八件實事。這是衛生健康系統第一次向社會公開承諾開展服務的內容。這些實事，是群眾的“心上事”，更是我們的“上心事”。我們將集中力量和資源抓好實施工作，讓這些實事落地落實，為群眾提供更加優質高效的健康服務。

