外交部談中方對美國新政府期待

中評社北京1月20日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧1月20日在例行記者會上回答有關中方對美國新政府期待的提問時表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，這是中美關係發展歷史告訴我們的。中方始終認為，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。



毛寧說，中方願意同美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。