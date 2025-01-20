【
大
中
小
】 【
打 印
】
外交部談中方對美國新政府期待
http://www.CRNTT.com
2025-01-20 18:43:40
中評社北京1月20日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧1月20日在例行記者會上回答有關中方對美國新政府期待的提問時表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，這是中美關係發展歷史告訴我們的。中方始終認為，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。
毛寧說，中方願意同美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：TikTok的命運是中美關係的縮影
(2025-01-20 18:40:09)
外交部回應馬斯克X在中國運營的情況
(2025-01-20 17:47:52)
外交部：中方願同美新政府加強對話溝通
(2025-01-20 16:33:30)
外交部回應TikTok恢復在美運營
(2025-01-20 16:31:43)
韓正會見美國當選副總統萬斯
(2025-01-20 13:43:48)
韓正分別會見美國工商界人士代表和馬斯克
(2025-01-20 13:43:17)
TikTok的命運是中美關係的縮影
(2025-01-19 16:59:29)
翁履中：台灣議題對特朗普來說是可以退讓的
(2025-01-19 00:33:11)
吳崇涵：習特通話再次確認不可觸碰台灣紅線
(2025-01-19 00:21:11)