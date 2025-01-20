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外交部談中方對美國新政府期待
http://www.CRNTT.com   2025-01-20 18:43:40


　　中評社北京1月20日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧1月20日在例行記者會上回答有關中方對美國新政府期待的提問時表示，中美合則兩利，鬥則俱傷，這是中美關係發展歷史告訴我們的。中方始終認為，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。

　　毛寧說，中方願意同美國新政府秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

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