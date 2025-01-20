武寧紀委監委黨風政風監督室：敢向問題叫板

中評社北京1月20日電／據中央紀委國家監委網報導，“節點就是考點，我們要緊盯節日期間易發多發的‘四風’頑疾，馳而不息強化監督執紀……”辭舊迎新之際，江西省武寧縣紀委監委黨風政風監督室主任徐涓月的工作比平時更加忙碌了。節前教育提醒、節中監督檢查、節後嚴查快處，徐涓月說，作為一名黨風政風監督幹部，就是要在堅守節點中持續推動築牢中央八項規定堤壩。



自2019年調到武寧縣紀委監委工作，徐涓月參與督查100餘次，辦理案件20餘件。她守正創新、擔當作為，牽頭開展了多項專項治理，為純潔黨風政風、轉變幹部作風、淨化當地政治生態做出了積極貢獻。2023年1月，徐涓月受到江西省紀委監委嘉獎。



“要想糾治不正之風，必須敢向問題叫板。”徐涓月說，工作中經常遇到各種阻力，如果沒有戰勝困難的勇氣，很難做好這份工作。



在一次督查過程中，徐涓月發現某單位在酒店用餐的消費過高。根據監督工作經驗，徐涓月分析其背後很可能存在違規吃喝問題。於是，她向領導匯報、履行相關報批手續後，成立核查組，很快查實了該單位在公務接待中違規提供酒水、超出相關標準等問題，6名責任人受到嚴肅查處。



還有一次，徐涓月帶隊核查某村新修的農田水渠實際長度與公示長度不符等問題，村幹部以天氣炎熱、路途遙遠且不通車等理由試圖阻攔她去實地勘測。為了查明案件事實，她帶領同事們頂著38攝氏度的高溫，步行前往水渠，並在田裡來來回回測量了一個多小時，得出了水渠的準確數據，發現其與公示的數據嚴重不符，確實存在偷工減料的問題。在嚴肅查處2名責任人的同時，武寧縣紀委監委責令相關部門將水渠擴建加固，切實保障農田水渠的質量。



“善思考、敢擔當”是同事們對徐涓月的一致評價。她自覺把黨風政風監督工作置於大局中謀劃推進，並通過深入思考、總結經驗不斷提高工作質效。



2022年上半年，江西省政府出台政策，對承租國有房屋從事生產經營活動的服務業小微企業和個體工商戶，免除2022年上半年3個月租金。徐涓月走訪了10餘家經營主體，發現有的縣屬國有企業在執行國有資產減租政策時，並沒有將應退還給商戶的租金及時退還，而是擬採取免除下半年或者2023年租金的方式落實政策。她立即將相關情況向領導匯報，並督促相關企業糾正，切實把惠民惠企政策落實到位。