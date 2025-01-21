投資推廣署去年助五百多間企業來港 創新高

香港投資推廣署召開記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月21日電（記者 盧哲）香港投資推廣署20日召開記者會，宣佈該署於二○二四年的招商引資成果創下歷史新高，共協助了539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較二○二三年躍升超過41%。估計這些企業為香港經濟帶來超過677億港元的投資，較去年增長約10%，同創新高；亦預計在營運首年為香港創造6864個新增職位，比去年增長超過67%。當中，企業首五大來源地遍佈美國、歐洲和亞洲等市場。投資推廣署表示，成績反映香港作為亞洲領先的商業樞紐，營商吸引力有增無減。



在當天的記者會上，投資推廣署署長劉凱旋表示，多元與高端產業的投資，帶動外來直接投資表現強勁。投資推廣署在二○二四年的成果反映海外和內地企業對香港充滿信心，並選擇香港作為其拓展亞洲區域業務的基地，讓香港的“超級聯繫人”及“超級增值人”角色為企業帶來獨一無二的優勢。



另外，由投資推廣署負責財務審查的“新資本投資者入境計劃”，自二○二四年三月推出以來，截至二○二四年年底共收到逾800宗申請，將為香港帶來大約240億港元投資金額。隨著該計劃優化措施於今年三月生效，預計申請人數會進一步增加。



劉凱旋表示，二○二四年是投資推廣署引以為傲的一年，在面對複雜多變的全球經濟環境下，我們協助的企業數字和它們為香港帶來的直接投資金額同創新高，展現香港極具韌性和應變力，是企業拓展區內業務的首選商業基地。於二○二五年，署方會鼓勵企業在香港的業務做得更深更廣，除了銷售、服務以外，亦可以利用香港作為研究開發、財資管理、採購貿易供應鏈、地區管理總部、在港上市或發債等等。