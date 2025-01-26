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中評青年座談 縱觀時勢 共論對策
http://www.CRNTT.com
2025-01-26 00:08:58
中評社部分代表青年參加新年交流座談會並合影（中評社 袁曉麥攝）
中評社香港1月26日電（中評社報導組）中評社駐京、駐韓記者與在香港工作的多位青年同事，1月15日在香港總部舉辦了新年交流座談會，結合一年的工作，就當前香港政治、兩岸關係、中美關係、台灣政治、中韓關係、科創發展等方面談了自己的見解，並展望2025年，提出新的期待。中評社助理總編輯、中評智庫副秘書長郭至君主持了交流座談會。
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