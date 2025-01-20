中國“人造太陽”跨越“億度千秒”大關

中評社北京1月20日電／20日，中國有“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）實現上億攝氏度1066秒穩態長脈衝高約束模等離子體運行，創造了新的世界紀錄，對人類加快實現聚變發電具有重要意義。



新華社報導，這一新紀錄由中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所（以下簡稱“等離子體所”）的科研團隊創造，被認為是跨越聚變研究從基礎科學到工程實踐的重大拐點。



如果能利用可控核聚變反應在地球上造出一個“太陽”，人類就如同擁有了一座原料不竭且無污染的發電廠，能實現水清天藍、能源永續，並可利用這種高效能源飛出太陽系，成為真正的太空文明。為此，全球科學家們已經努力70餘年，但核聚變實驗裝置要真正實現發電，必須能達到上億度高溫、長時間穩態運行，並且具有可控性。



“一個聚變裝置至少要達到數千秒量級的高效率穩定運行，才能實現等離子體的自循環，未來的聚變電站源源不斷發電才有可能。”中國科學院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤說，實現“1億度1千秒高約束模”意義重大，將聚變能源的研發進程往前推進了一大步。



中國EAST裝置上有核心技術200多項、專利2000餘項，匯聚“超高溫”“超低溫”“超高真空”“超強磁場”“超大電流”等尖端技術于一體。自2006年EAST建成運行以來，已經開展了21輪物理實驗，等離子體運行次數超過15萬次。



2006年，中國正式成為全球最大“人造太陽”國際熱核聚變實驗堆（ITER）的參與方，等離子體所是ITER中方任務的主要承擔單位之一。此次EAST創造紀錄採用的高約束等離子體運行模式效率高、經濟性強，是ITER、中國聚變工程實驗堆(CFETR)等未來聚變實驗堆和工程堆穩態運行的基本模式。



近年來，EAST在長脈衝高約束模運行連續創造了60秒、100秒、400秒等重大里程碑，讓中國在核聚變研究領域躋身全球第一梯隊行列，也為全球聚變堆建設提供重要參考。



“我們希望通過EAST擴大國際合作，實現未來核聚變能為人類所用。”宋雲濤說。



據悉，在EAST所在的安徽省合肥市，已啟動建設新一代聚變能實驗研究裝置，以進一步加速聚變能源應用開發。