烏襲俄戰略轟炸機製造廠　俄擊落86烏無人機

中評社北京1月20日電／烏克蘭武裝部隊20日說，烏軍用無人機對俄羅斯喀山圖-160和圖-22戰略轟炸機製造廠發動了襲擊。俄羅斯國防部當天說，俄防空系統擊落了86架烏軍無人機。



新華社報導，烏武裝部隊在社交媒體發文說，烏方還對駐紮圖-160和圖-22戰略轟炸機的鮑里索格列布斯克軍用機場發動了攻擊，“根據已有視頻畫面判斷，機場油庫遭到襲擊，但油罐並未起火”。



烏國家安全與國防委員會反虛假信息中心負責人安德烈·科瓦連科20日在社交媒體發文說，烏方無人機襲擊了俄喀山市多處軍事設施。科瓦連科說，喀山擁有俄多個重要航空企業，其中包括喀山飛機製造廠。



20日中午，烏克蘭首都基輔拉響防空警報。基輔市軍事管理局局長鐵木爾·特卡琴科通過社交媒體提醒民眾注意躲避，稱基輔面臨彈道導彈襲擊威脅。



俄羅斯國防部20日在社交媒體發佈通報說，過去一天，俄軍對烏軍用機場、無人機組裝和儲存地等進行了打擊，俄防空系統還擊落了86架烏軍無人機。通報說，俄軍還控制了頓涅茨克州和盧甘斯克州兩個居民點。



烏克蘭空軍20日上午在社交媒體發文說，俄軍從羅斯托夫州、奧廖爾州、布良斯克州、庫爾斯克州和克拉斯諾達爾邊疆區向烏境內發射了各型無人機141架。此外，俄軍還從庫爾斯克州向蘇梅州發射了“伊斯坎德爾-M”導彈。烏防空火力攔截了93架攻擊型無人機。



另據塔斯社報導，20日早些時候，俄羅斯韃靼斯坦共和國境內一家工業企業遭烏方無人機襲擊，所幸未造成人員傷亡。在卡盧加州上空被擊落的無人機殘片落入當地一家企業所在區域引起火情，現已被撲滅。另外，烏軍當天清晨還炮擊了赫爾松州一村莊，以及頓涅茨克州戈爾洛夫卡市一家醫院，造成至少2人死亡、20餘人受傷。