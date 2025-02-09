中評觀察：特朗普與東南亞戰略前景

中評社北京2月9日電（評論員 胡志勇）隨著特朗普開啟第二個總統任期。東南亞地區會否成為特朗普在第一個任期中提出的“印太”戰略的重點可能要大打折扣。



具體而言，特朗普2.0版對東南亞地區的政治與安全戰略將進一步務實化，對東南亞地區可能帶來一系列連鎖反應。



特朗普2.0版更多地強調“美國優先”與“美國至上”的核心理念，減少非意識形態聯盟等務虛事務，美國可能會減少在印太地區的軍事投入，將使東南亞地區國家不得不面臨安全方面的挑戰與壓力。菲律賓、越南等東南亞國家依賴美國的安全關係來制衡中國日益增長的影響力的戰略意圖將進一步降低，如果中美競爭進一步加劇，地緣政治風險上升將導致東盟國家處於一種兩難境地，東南亞地區地緣競爭將進一步加劇和複雜化。東盟國家在深化與中、美兩國經濟聯繫的同時，為避免捲入大國競爭，東盟國家不得不面臨如何與兩個大國相處的複雜局面，東盟地區外交格局將進一步複雜化。



特朗普在貿易領域的強硬立場和對“不公平”貿易行為的打擊，已經引發了全球範圍內的貿易緊張局勢。而且，特朗普2.0版對東南亞的經貿戰略將更多聚焦國內經濟發展，將圍繞特朗普的“美國優先”政策展開，可能更傾向於推動國內經濟發展，強調國家和經濟利益，強調保護主義貿易措施、保護本土就業、製造業回流等議題，東盟不得不面臨特朗普上任所帶來的地緣經濟挑戰。由於東南亞國家長期依賴全球化增長帶動本國發展的“依附性模式”不得不面臨特朗普2.0版對東南亞的經貿戰略的不確定性。由於東南亞地區嚴重依賴對美國的出口越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和菲律賓等東盟國家是美國電子產品、服裝、鞋類、汽車零部件和原材料的主要供應國。全面徵收關稅可能會擾亂這些國家對美出口，增加美國消費者和製造商的成本，同時也對這些國家構成了重大威脅，經濟風險的不確定性進一步上升，美國與東盟國家的貿易關係將進一步緊張化。而且，東南亞地區大多數國家尚處於欠發達階段，出口經濟較為脆弱，受特朗普2.0版對東南亞的戰略影響更大。

