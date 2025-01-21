習近平同黨外人士共迎新春

1月20日，習近平、王滬寧、蔡奇等在北京人民大會堂同黨外人士歡聚一堂，共迎佳節。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／在中華民族傳統節日乙巳蛇年春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月20日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席。



民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表謝曉亮、許為鋼等應邀出席。應邀出席的還有全國政協副主席何厚鏵、梁振英，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工商聯原主席、第一副主席和常務副主席。



蔡達峰代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士致辭。他表示，2024年，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，高舉旗幟、砥礪奮進，勝利召開中共二十屆三中全會，作出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大決定，沉著應對挑戰，改革發展取得來之不易的新成就。新的一年，各民主黨派、工商聯和無黨派人士要自覺同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致，聚焦黨和國家中心工作，集智聚力、建言資政，共同譜寫強國建設、民族復興偉業新篇章。

