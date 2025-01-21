江蘇省人代會首邀公民旁聽

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，1月19日，江蘇省第十四屆人民代表大會第三次會議開幕，19名通過網絡報名產生的公民與近800名江蘇省人大代表一起共同聽取了江蘇省人民政府工作報告，這是江蘇省人民代表大會歷史上首次邀請公民旁聽。



根據要求，凡年滿十八周歲且具有完全民事行為能力、在江蘇居住或者工作的公民均可報名，有依法被剝奪政治權利等情形的除外。



第一次現場聽政府工作報告，受邀的公民想聽啥？從旁聽公民構成來看，記者注意到既有區域分布上的差異，有的來自城市，有的來自鄉鎮；也有行業上的考慮，有社工、律師、大學生、公司職員等。大家共同關注的是江蘇的整體發展情況、2025年的主要發展任務等。但每個人的關注點又有具體差異。當聽到2024年“深入推動新一輪太湖綜合治理，總磷濃度達到2007年以來同期最好水平，湖體平均水質30年來首次達Ⅲ類、首次達到良好湖泊水平”時，太湖邊長大的律師陳佳難掩心中的激動，他還仔細統計了報告中江蘇的多個第一，“2024年江蘇地區生產總值達13.7萬億元，增長5.8%，增量全國第一”……在這些“第一”或者“率先”的表達處，他都做了鮮明的標記。來自泰州市海陵區城中街道鐘樓社區的社工紀暘關注“一老一小”問題，當聽到2025年要“擴大普惠養老服務，推進失能老人健康服務試點”“支持有條件的幼兒園開設托班”等關於加強“一老一小”服務保障的內容時，一直在社區一線工作的她感到政府工作既有延續性，又有新內容。



為深入踐行全過程人民民主，積極擴大公民政治參與，根據江蘇省人代會議事規則和《公民、外國友人旁聽省人代會和常委會會議辦法》有關規定，受邀公民除了旁聽政府工作報告，還可以填寫旁聽公民意見建議表，提出書面意見建議。



提出什麼意見建議？受邀旁聽公民參會前都認真做了功課。開幕會後，19名受邀公民從江蘇大會堂來到旁邊的會議室，江蘇省人大常委會副主任、黨組副書記張愛軍與大家進行座談。



“針對老齡化問題，迫切需要加大對養老服務人才的培養力度，建立專業人才培訓體系，鼓勵高校相關專業與社區合作，提升養老服務的質量。”紀暘結合自己平時的工作提出建議，並希望邀請公民旁聽人代會的形式能擴大到地市一級。