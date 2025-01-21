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特朗普宣布美國將再次退出《巴黎協定》
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2025-01-21 09:34:13
中評社香港1月21日電／美國總統特朗普20日簽署行政令，宣布美國將再次退出旨在應對氣候變化的《巴黎協定》。
新華社報導，2015年，聯合國氣候變化大會達成《巴黎協定》，成為全球應對氣候變化的重要成果。2017年6月，時任美國總統特朗普宣布美國將退出《巴黎協定》。2020年11月4日，美國正式退出該協定。此舉遭到美國國內和國際社會的廣泛批評。
2021年1月20日，拜登就任總統首日簽署行政令，宣布美國將重新加入《巴黎協定》。同年2月19日，美國正式重新加入《巴黎協定》。
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