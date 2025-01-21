中評社北京1月21日電／據新華社報導，題：期待好事成真，端看台方態度——大陸業界及學者談恢復閩滬居民赴台團隊游



文化和旅遊部日前宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游，目前各項工作正積極籌備中。大陸旅遊業者對此充滿期待，正積極與台灣同行溝通對接，抓緊規劃赴台旅遊產品和線路，盼望閩滬居民赴台團隊游早日成行。多位台灣問題研究專家表示，這是大陸送給台灣民眾的“新春大禮包”，展現出大陸積極推動兩岸民間交流合作的持續努力、濃濃善意。現在端看民進黨當局能否積極回應大陸方面的善意，盡早解除各種阻撓禁限，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。



“這絕對是利好消息，我們期待很久了。”廈門航空國際旅行社營銷總監羅穎說。



據瞭解，廈航國旅2008年開始經營赴台團隊游業務，客源表現良好。“兩岸同宗同源、血脈相連，在文化、語言、飲食上有很多共通之處。尤其閩台人緣格外親、文緣特別通，赴台團隊游對福建居民來說非常有吸引力。”羅穎說。



羅穎表示，廈航國旅正與島內合作夥伴聯繫，抓緊研發赴台旅遊產品。“除包裝常規全面的旅遊產品外，我們還計劃推出美食、文化、賞花等主題的小包團旅遊線路。”



廈門建發國旅集團2008年成為大陸首批獲得“赴台游資質”的旅行社之一。總經理張張說：“我們對恢復赴台團隊游非常期待，正積極進行各方面籌備，同時與台灣旅遊業者積極溝通對接，為提供優質服務和產品做好準備。”



“兩岸旅遊業者對這個消息都期盼已久。”上海春秋旅遊副總經理周衛紅表示，公司正根據市場新需求，準備有關產品策劃調研、資源整合、系統調試及導游領隊培訓等一系列前期工作，待相關條件允許後進行實地考察，並按照有關規定推進。