【
大
中
小
】 【
打 印
】
匈牙利布達佩斯舉辦新春廟會
http://www.CRNTT.com
2025-01-21 10:46:26
1月18日，一名女子在匈牙利首都布達佩斯舉行的新春廟會活動上手持木版年畫留影。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月21日電／1月18日和19日，為期兩天的新春廟會在位於匈牙利首都布達佩斯多瑙河東岸的唐人街舉行。來自匈牙利及周邊地區的數萬民眾相攜游賞，共同歡慶即將到來的中國農曆蛇年。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
武漢：社區廟會年味濃
(2025-01-21 10:45:52)
春節臨近，商品供應有保障，假日消費活力足
(2025-01-21 10:17:53)
“年味＋”為春節旅遊添新看點
(2025-01-20 18:28:08)
國家圖書館將開啟2025年春節系列活動
(2025-01-20 18:24:54)
中辦國辦下发通知 關心關愛困難群眾
(2025-01-20 17:02:17)
二〇二五年春節網絡環境整治專項行動開展
(2025-01-20 17:00:38)
春節臨近 各地裝扮一新年味漸濃
(2025-01-20 15:41:21)
小紅書變春節學堂 “讀懂中國”成時尚
(2025-01-20 14:43:13)
“歡樂春節”港澳地區文化和旅遊推介月啟動
(2025-01-20 14:36:40)
中國春節文化走進約旦費城大學
(2025-01-20 14:35:49)