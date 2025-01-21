匈牙利布達佩斯舉辦新春廟會

1月18日，一名女子在匈牙利首都布達佩斯舉行的新春廟會活動上手持木版年畫留影。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／1月18日和19日，為期兩天的新春廟會在位於匈牙利首都布達佩斯多瑙河東岸的唐人街舉行。來自匈牙利及周邊地區的數萬民眾相攜游賞，共同歡慶即將到來的中國農曆蛇年。