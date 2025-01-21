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武漢：社區廟會年味濃
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2025-01-21 10:45:52
1月19日，居民在社區廟會上觀看舞獅表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月21日電／據新華社報導，1月19日，一場社區廟會在中國能建城市發展公司武漢城市花園小區舉行，500多名居民在家門口參與傳統游藝、寫春聯、趕大集等活動，共同體驗傳統春節文化，感受春節喜慶氣氛。
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