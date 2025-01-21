丁薛祥同瑞士聯邦副主席帕姆蘭會談

中評社北京1月21日電／據新華社報導，1月20日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在伯爾尼同瑞士聯邦副主席兼經濟和教研部長帕姆蘭會談。



丁薛祥表示，瑞士是最早承認並同新中國建交的西方國家之一。建交75年來，中瑞關係歷經風雨、歷久彌新，取得長足發展，雙方攜手培育了“平等、創新、共贏”的合作精神。2017年，習近平主席對瑞士進行國事訪問，同瑞方達成一系列重要共識，推動兩國關係邁上新高度，開啟了中瑞創新戰略夥伴關係新篇章。



丁薛祥強調，中瑞友好交往和互利合作符合兩國人民根本利益和國際社會共同期待。中方願同瑞方一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中瑞創新戰略夥伴關係不斷開創新局面。雙方要保持高層交往，樹立政治互信的典範；強化優勢互補，樹立互利共贏的典範；深化人文交流，樹立民心相通的典範；堅持多邊主義，樹立國際合作的典範。



丁薛祥介紹了中國經濟形勢，指出中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，各項重大改革舉措的落實將為下步發展注入強勁動力。中國致力於營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，切實保障外資企業國民待遇。我們願同各方一道，把互利合作的“蛋糕”做大，讓發展成果更多惠及各國人民。



帕姆蘭表示，2017年習近平主席對瑞士進行歷史性重要訪問，瑞中創新戰略夥伴關係進入新階段。雙方保持建設性對話，鞏固了良好互信，各領域各層級交往頻繁，務實合作成果豐碩。祝賀中國改革發展、特別是科技創新取得突出成就。瑞中經濟優勢互補，共同利益廣泛，創新、金融、數字轉型、高等教育、職業培訓、健康養老、應對氣變等領域合作潛力巨大。瑞方願同中方加強多邊事務溝通協調，共同應對全球性挑戰。感謝中方對瑞士公民免簽，瑞方歡迎更多中國遊客赴瑞，願進一步便利雙方人員往來，增進瑞中友好。