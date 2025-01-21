韓正出席美國總統就職典禮

當地時間1月20日，習近平主席特別代表、國家副主席韓正應邀在華盛頓出席美國總統特朗普就職典禮。在美期間，韓正同當選副總統萬斯舉行會見。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，當地時間1月20日，習近平主席特別代表、國家副主席韓正應邀在華盛頓出席美國總統特朗普就職典禮。



在美期間，韓正同當選副總統萬斯舉行會見，並分別會見美國工商界代表、特斯拉公司首席執行官馬斯克、布魯金斯學會名譽主席桑頓等。



會見萬斯時，韓正首先轉達習近平主席對特朗普總統的問候，並祝賀萬斯當選。韓正表示，近日習近平主席同特朗普總統進行了重要通話，就下階段中美關係發展達成許多重要共識。中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平主席同特朗普總統達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



韓正指出，當前中美兩國都在努力實現各自發展目標和夢想。只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。



萬斯請韓正轉達特朗普總統對習近平主席的誠摯問候，表示特朗普總統日前同習近平主席通話，就兩國關係中的重要問題進行了良好溝通。經貿關係對美中雙方都很重要。中國在國際事務中發揮著日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。



會見美國工商界代表時，韓正表示，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者。中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋梁作用，為中美關係發展作出更大貢獻。



美國工商界代表表示，美中作為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應開展互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在華發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。