韓國公調處對尹錫悅實施強制傳訊未能成功

1月15日，在位於韓國首爾的總統官邸附近，民眾集會支持逮捕尹錫悅。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）20日下午前往首爾拘留所，嘗試對被拘留總統尹錫悅進行強制傳訊，但遭到尹錫悅及其律師團拒絕而未能成功。



公調處當晚表示，根據人權保護規定，已於21時停止對嫌疑人的強制傳訊措施。計劃對嫌疑人再次展開包括強制傳訊等在內的刑事程序。



據韓國媒體報導，公調處當天派出包括檢察官與調查人員在內共6人於15時許到達首爾拘留所，試圖將尹錫悅帶往公調處辦公樓接受調查。由於尹錫悅及其律師團拒絕接受調查，雙方對峙6個多小時。這是韓國憲政史上首次對現任總統嘗試強制傳訊。



尹錫悅律師團顧問石東炫當晚對外表示，在彈劾案第三次正式辯論的前一天實施強制傳訊，將嚴重妨礙辯論準備。



代行法務部長官職權的次官金錫佑20日在國會表示，如果尹錫悅行使拒絕陳述權，調查就無法進行。



據悉，尹錫悅僅在15日被捕當天接受過公調處調查，此後4次拒絕接受公調處傳訊。按照韓國法律，對尹錫悅羈押最長可達20天。由於公調處沒有起訴權，公調處與檢方達成協議，將在羈押尹錫悅10天後將案件移交檢方。公調處計劃在案件移交前完成對尹錫悅的面對面調查。