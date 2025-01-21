一種天然物質可增強癌症免疫療法療效

中評社北京1月21日電／據新華網報導，日本京都大學日前發布新聞公報說，該校等機構研究人員發現，一種來自植物的天然物質能在癌症環境中激活T細胞，從而提高癌症免疫療法的效果。



公報說，京都大學特別教授本庶佑因其開發的免疫檢查點阻斷療法獲得2018年諾貝爾獎。但這種療法只對部分癌症患者有效，主要原因之一是殺滅癌細胞的免疫細胞T細胞在癌症微環境下會陷入功能衰竭。



本庶佑等京都大學的研究人員與東京農工大學、理化學研究所的同行培養出了能再現癌細胞抑制T細胞功能的細胞模型。在此環境下，他們發現arvenin I這種物質能激活受抑制的T細胞。arvenin I的化學名是葫蘆素B 2－O－Beta－D－葡萄糖苷，主要存在於葫蘆科植物內。



分析顯示，arvenin I與一種磷酸化酶MKK3發生共價反應並激活MKK3，進而激活下游的p38MARK通路，從而恢復衰竭T細胞的線粒體適應性。在細胞實驗中，研究團隊也確認了arvenin I能提高線粒體的耗氧量和能量生成量。



研究人員給小鼠移植癌細胞，評估arvenin I單獨使用以及和免疫檢查點抑制劑PD－L1抗體聯合使用的效果。結果顯示，無論單獨使用還是聯合使用都能提高癌症免疫療法的效果，腫瘤生長得到抑制，聯合使用的效果則更為明顯。