特朗普宣布美墨邊境進入緊急狀態

圖：特朗普宣布美墨邊境進入“國家級緊急狀態”。＼美聯社 中評社北京1月21日電／據大公報消息，綜合法新社、《華爾街日報》報導：特朗普20日宣誓就任，當天簽署多項美墨邊境相關行政令，並在演說中宣布美墨邊境進入“國家級緊急狀態”，並下令國防部封鎖邊境，五角大樓將向邊境部署增派士兵。他還表示將會把墨西哥販毒集團認定為恐怖主義組織。



移民和邊境安全問題是特朗普最核心的競選承諾之一。特朗普及其幕僚此前多次表示，21日將展開美國歷史上最大規模的驅逐非法移民行動，驅逐數百萬人，第一波行動預計從芝加哥開始，抓捕“有犯罪背景的非法移民”。美國移民和海關執法局（ICE）將派出100至200名官員參與行動。據悉，ICE人員也將在紐約和邁阿密展開突襲行動。



特朗普任命的“邊境沙皇”霍曼透露，這次“針對性執法行動將在全美多個城市展開”，將迅速抓捕約70萬名非法居留且已接到驅逐令的移民。美媒稱，如此大規模的行動可能需要花費數年，且成本高昂。



新上任的白宮副新聞秘書凱利20日透露，特朗普將採取措施終止在美國出生者自動獲得公民資格的“出生公民權”。多間美媒指出，由於美國憲法第十四修正案明確規定了出生公民權，特朗普若要終止該權利恐涉違憲。