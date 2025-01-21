贊比亞的春節廟會：跨越萬里的文化交融

1月19日，在贊比亞首都盧薩卡舉行的春節廟會活動上，贊比亞大學孔子學院的師生編制中國結。（來源：新華社） 中評社北京1月21日電／紅燈高掛，龍騰獅舞，歡聲笑語灑滿贊比亞首都盧薩卡的利維購物中心停車場……當地時間19日，由中國駐贊比亞大使館與贊比亞華僑華人總會聯合舉辦的春節廟會活動在這裡成功舉行。



來自中贊兩國各界代表、華僑華人以及當地民眾數千人歡聚一堂，共同慶祝中國農曆春節，感受中國文化獨特魅力。



廟會現場熱鬧非凡。來自中方和贊方的文化表演團隊輪番登場，龍騰獅舞、傳統歌舞、傳統器樂演奏、少林功夫等精彩節目，引發陣陣掌聲。



“新年快樂！我愛中國！”今年25歲的贊比亞武術協會成員馬修斯·班達用中文說，“舞獅不僅是一種技藝，更是一種象徵力量、勇氣和團結的文化傳承和表達。”



在廟會現場的贊比亞孔子學院展位前，人頭攢動。包括書法體驗、剪紙、折紙展示和猜字謎等豐富的文化互動項目，吸引人們紛紛參與體驗。一位贊比亞媽媽帶著孩子在老師指導下完成她的第一個中國結作品，她高興地說：“原來中國藝術這麼有趣！希望我的孩子有一天可以去孔子學院學習。”



孔子學院中文教師張喜芹介紹說，希望通過廟會這樣的機會，讓更多贊比亞人感受到中國文化的魅力，鼓勵他們瞭解中國、學習中文。



美食攤位前熙熙攘攘。水煎包、餃子、春卷、羊肉串等傳統中國美食吸引了眾多贊比亞民眾品嘗。一些當地居民表示，雖然聽說過中國年，但親身體驗中國春節的年味和美食，還是頭一回。



市民海倫·馬赫波對記者說：“餃子是我的最愛。”當聽說中國大部分地區過春節都有吃餃子的習俗時，她開心地表示，希望有一天她能到中國過一個地道的春節。

