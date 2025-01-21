加沙停火初生效　持久和平仍脆弱

1月17日，以色列總理內塔尼亞胡（左六）在位於耶路撒冷的總理辦公室召開安全內閣會議。新華社發（以色列政府新聞辦公室供圖） 中評社北京1月21日電／據新華社消息，當地時間19日11時15分，加沙地帶停火換俘協議正式生效。當晚，3名被扣押在加沙地帶的以色列人被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放並抵達以色列。20日，搭載巴勒斯坦獲釋人員的車輛抵達位於約旦河西岸城市拉姆安拉附近的拜圖尼亞。



不過，協議生效並非一帆風順，較原定時間推遲近3小時。原因是以色列一度稱未收到哈馬斯提供的計劃於當天釋放的被扣押人員名單。以軍炮兵和戰機隨後襲擊了加沙地帶北部和中部的多個目標。



分析人士指出，新一輪巴以衝突延宕15個月後，加沙地帶終於迎來和平曙光。協議生效歷經波折預示其全面執行挑戰重重，維繫和平的根基依舊脆弱。



停火協議執行挑戰多



停火協議生效後，人道救援物資開始通過拉法口岸運往加沙地帶。巴勒斯坦安全部門人士告訴新華社記者，19日當天，已有多輛裝載人道救援物資的車輛經過以色列方面的檢查後進入加沙地帶，這些物資將被盡快分發給當地居民。與此同時，成千上萬流離失所的巴勒斯坦人踏上了回家的路。



哈馬斯在一份聲明中重申，將“致力於執行協議條款”並監督人道主義援助進入加沙。據美聯社報導，以色列釋放了90名巴勒斯坦被扣押人員，其中主要是未成年人和女性。



有關加沙停火能否持久，分析人士指出，停火協議涉及多個階段，時間跨度大，存在多次交換在押人員及遇難者遺骸的“敏感關鍵節點”，協議能否全面、平穩落實將考驗雙方誠意。

